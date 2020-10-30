Онлайн-маршрут по парку "Царицыно" запустили на портале "Узнай Москву"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На портале "Узнай Москву" для гостей и жителей столицы стала доступна виртуальная прогулка по парку "Царицыно". Данный онлайн-маршрут включает в себя экскурсии по садам и оранжереям парка, говорится на портале мэра и правительства столицы.

Новый маршрут был разработан сотрудниками музея-заповедника на основе архивных материалов, а также археологических исследований.

"Путеводители, составленные историками, краеведами и экспертами, содержат ценную информацию, а любимые маршруты известных актеров, режиссеров, общественных деятелей рассказывают их личные истории. Во время виртуальной прогулки по "Царицыну" пользователи узнают, откуда появился термин "воздушные сады", в честь кого один из прудов называют Керковским, где в парке сейчас выращивают инжир и гранаты, и многие другие интересные детали", – заявил куратор IT-проектов в сфере культуры и бизнеса в департаменте информационных технологий Сергей Шакрыл.

Новый маршрут по столичному парку содержит в себе семь пунктов, найти их горожане смогут на интерактивной карте. Наведя курсор на любую точку, участники узнают сведения об объектах музея-заповедника.

Стартует виртуальная экскурсия в центральной части парка. Следующим местом на маршруте окажется Керковский пруд, находящийся неподалеку от Третьего оранжерейного комплекса. Следом маршрут приведет к участку между Вторым и Первым оранжерейными корпусами, где в начале XIX века был разбит новый воздушный сад.

Ранее в Москве представили серию онлайн-экскурсий по городу. 2 ноября во время одной из таких специалисты расскажут об истории башен Кремля и о Покровском и Казанском соборах.