Музеи столицы проведут новые онлайн-мероприятия

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Музеи столицы подготовили новые онлайн-мероприятия, которые будут проходить с 26 по 30 октября. Виртуальная экскурсия, лекции, онлайн-выставки будут проходить на сайтах музеев и YouTube-каналах. Принять участие в большинстве мероприятий можно бесплатно и без предварительной регистрации, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
26 октября в 14:00 пройдет первая лекция из цикла "Белое золото королей". Ее можно будет посмотреть на YouTube-канале музея-заповедника "Царицыно". Вторая и третья лекции цикла запланированы на 28 октября в 14:00.
На сайте и YouTube-канале в Доме Гоголя 28 октября в 15:00 пройдет кинолекторий.
29 октября в 16:00 музей-заповедник "Коломенское" проведет тематическую видеоэкскурсию по своей территории. Мероприятие состоится на платформе Zoom. Участникам потребуются билеты, которые можно купить на сайте музея.
В этот же день в 19:00 на YouTube-канале Музея Москвы пройдет лекция под названием "Разговор с москвоведом. Усадьба Кузьминки".
А 30 октября все желающие смогут посетить онлайн-выставку "Дорогой собрат", подготовленную к 150-летию со дня рождения Ивана Бунина. Виртуальная выставка станет доступна на сайте Музей К. Г. Паустовского.
Кроме того, в понедельник, 26 октября, работники экоцентра "Конный двор" организуют онлайн-экскурсию по Терлецкому лесопарку. Экскурсия получила название "Природный карнавал красок клена", она входит в программу эколого-просветительского проекта #Природа_на_удаленке. Присоединиться к ней можно на сайте Мосприроды и в социальных сетях.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: