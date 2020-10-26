Музеи столицы проведут новые онлайн-мероприятия

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Музеи столицы подготовили новые онлайн-мероприятия, которые будут проходить с 26 по 30 октября. Виртуальная экскурсия, лекции, онлайн-выставки будут проходить на сайтах музеев и YouTube-каналах. Принять участие в большинстве мероприятий можно бесплатно и без предварительной регистрации, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

26 октября в 14:00 пройдет первая лекция из цикла "Белое золото королей". Ее можно будет посмотреть на YouTube-канале музея-заповедника "Царицыно". Вторая и третья лекции цикла запланированы на 28 октября в 14:00.

На сайте и YouTube-канале в Доме Гоголя 28 октября в 15:00 пройдет кинолекторий.

29 октября в 16:00 музей-заповедник "Коломенское" проведет тематическую видеоэкскурсию по своей территории. Мероприятие состоится на платформе Zoom. Участникам потребуются билеты, которые можно купить на сайте музея.

В этот же день в 19:00 на YouTube-канале Музея Москвы пройдет лекция под названием "Разговор с москвоведом. Усадьба Кузьминки".

А 30 октября все желающие смогут посетить онлайн-выставку "Дорогой собрат", подготовленную к 150-летию со дня рождения Ивана Бунина. Виртуальная выставка станет доступна на сайте Музей К. Г. Паустовского.

Кроме того, в понедельник, 26 октября, работники экоцентра "Конный двор" организуют онлайн-экскурсию по Терлецкому лесопарку. Экскурсия получила название "Природный карнавал красок клена", она входит в программу эколого-просветительского проекта #Природа_на_удаленке. Присоединиться к ней можно на сайте Мосприроды и в социальных сетях.