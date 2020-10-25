Работники экоцентра проведут онлайн-экскурсию по Терлецкому парку

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Работники экоцентра "Конный двор" в понедельник, 26 октября, организуют экскурсию по Терлецкому лесопарку. Она пройдет в дистанционном формате, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Экскурсия получила название "Природный карнавал красок клена", она входит в программу эколого-просветительского проекта #Природа_на_удаленке.

Присоединиться к ней москвичи и гости столицы могут в 12:00. "Трансляция пройдет на официальном сайте Мосприроды и в социальных сетях Instagram, ВКонтакте, Facebook, Twitter и на YouTube-канале", – говорится в заявлении. Найти запись этой видеоэкскурсии можно будет в любое время, так как она сохранится.

В результате участники познакомятся с Терлецким лесопарком и узнают об отличительных особенностях кленов.

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