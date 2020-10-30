"Ночь искусств" в Москве пройдет с 3 по 4 ноября

Фото: artnight.culture.ru
Восьмая культурно-образовательная акция "Ночь искусств" пройдет в Москве 3 и 4 ноября. В связи с эпидемиологической обстановкой в городе департамент культуры столицы будет проводить "Ночь искусств – 2020" в формате онлайн как праздник постепенного возрождения столичной культуры и искусства.
Организаторы праздника собрали лучших артистов и коллективы, создали специальные музыкальные и художественные проекты, а также дополнили программу новыми именами, представив ее на едином ресурсе – сайте artnight2020.moscow.
Не пропустите в "Ночи искусств" квизы и квесты, перформансы и музыкальные эксперименты, современные арт-пространства и необычные виртуальные путешествия, а также видеоинтервью с известными деятелями российской культуры, онлайн-дискуссии с медийными персонами, лекции, мастер-классы и кинопремьеры! В эту "Ночь" даже самый неподготовленный зритель найдет себе мероприятие по душе.
Итак, 3 ноября можно посетить:
Музей-заповедник "Царицыно" подготовил разнообразную и интереснейшую программу: здесь пройдут перформансы в рамках проекта Марины Звягинцевой "Притяжение", проведут итоги литературного конкурса, а еще состоится "Заседание детективного клуба".
Руководитель центра инновационной журналистики МИА "Россия сегодня" Иван Громов расскажет о том, как создать свой подкаст, почему стоит это сделать и какие темы лучше обсуждать, чтобы проект стал популярным.
Подробнее о программе "Ночи искусств" можно узнать на сайте акции artnight2020.moscow.
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