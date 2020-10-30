"Ночь искусств" в Москве пройдет с 3 по 4 ноября

Фото: artnight.culture.ru

Восьмая культурно-образовательная акция "Ночь искусств" пройдет в Москве 3 и 4 ноября. В связи с эпидемиологической обстановкой в городе департамент культуры столицы будет проводить "Ночь искусств – 2020" в формате онлайн как праздник постепенного возрождения столичной культуры и искусства.

Организаторы праздника собрали лучших артистов и коллективы, создали специальные музыкальные и художественные проекты, а также дополнили программу новыми именами, представив ее на едином ресурсе – сайте artnight2020.moscow.

Не пропустите в "Ночи искусств" квизы и квесты, перформансы и музыкальные эксперименты, современные арт-пространства и необычные виртуальные путешествия, а также видеоинтервью с известными деятелями российской культуры, онлайн-дискуссии с медийными персонами, лекции, мастер-классы и кинопремьеры! В эту "Ночь" даже самый неподготовленный зритель найдет себе мероприятие по душе.

Итак, 3 ноября можно посетить:



Концертный марафон "Теория струн" в Круговом депо (20:00–01:00)

Космический квартирник в Музее космонавтики (18:00–19:20)

Сольный концерт Жени Ефимовой (19:30–20:20)

Проект репера SY SuperSTихи и ноты (20:30–22:20)

Сольный концерт Манижи (22:30–23:05)

Марафон проекта "Искусством вовнутрь" (19:00–01:00)

Премьеру фильма Ольги Свибловой "В поисках счастливого конца" (19:00–23:00)



Кроме того, в Московском планетарии состоится просмотр фильма "Московский Планетарий. История звездного дома". Здесь также пройдут лекции, экскурсии, музыкальное шоу "Лавка Миров" и путешествие со Звездочетом. В Музее современного искусства можно прослушать лекцию "Кино и современное искусство – соучастники ХХ века". Фестиваль, посвященный Алле Демидовой, в выставочном зале "Солянка ВПА" (20:00).

Музей-заповедник "Царицыно" подготовил разнообразную и интереснейшую программу: здесь пройдут перформансы в рамках проекта Марины Звягинцевой "Притяжение", проведут итоги литературного конкурса, а еще состоится "Заседание детективного клуба".

Руководитель центра инновационной журналистики МИА "Россия сегодня" Иван Громов расскажет о том, как создать свой подкаст, почему стоит это сделать и какие темы лучше обсуждать, чтобы проект стал популярным.

Подробнее о программе "Ночи искусств" можно узнать на сайте акции artnight2020.moscow.