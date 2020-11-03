Городские службы переведут в усиленный режим работы в День народного единства

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Городские службы будут работать в усиленном режиме в День народного единства. Об этом заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В преддверии праздника все предприятия и компании комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы, организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала", – приводит его слова Агентство "Москва".
По словам Бирюкова, круглосуточно будут дежурить 1,5 тысячи бригад, готовые выехать в случае возникновения нештатной ситуации.
"Подготовлено 2,5 тысячи аварийных источников электроснабжения, три аварийных источника теплоснабжения, сформированы запасы резервного топлива", – добавил заместитель градоначальника.
Также Бирюков отметил, что в столице усилили контроль за соблюдением мер противопожарной безопасности.
Ранее стало известно, что ко Дню народного единства улицы Москвы украсили праздничными плакатами. Видео с поздравлением будут транслироваться на домах-"книжках" на Новом Арбате.
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