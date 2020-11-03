Ко Дню народного единства улицы Москвы украсили праздничными плакатами

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Праздничные плакаты украсили улицы Москвы ко Дню народного единства. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

По словам Бирюкова, 400 праздничных плакатов разместили на билбордах, остановках, афишных фасадах. А здания Государственной думы и Совета Федерации, отмечает заммэра, украсили панно и флаги.

Также Бирюков рассказал, что видео с поздравлением будут транслироваться на домах-"книжках" на Новом Арбате.

Архитектурная подсветка зданий 4 ноября будет работать в праздничном режиме, добавил заммэра.

Ранее стало известно, что в День народного единства поезда на Московском центральном кольце будут следовать по графику выходного. Кроме того, 4 ноября в Москве парковки будут бесплатными.