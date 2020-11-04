Облачная погода без осадков ожидается в Москве в День народного единства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Синоптики спрогнозировали облачную погоду без осадков в Москве в среду, в День народного единства. Как сообщает портал "Метеоновости", 4 ноября в столице будет до 10 градусов тепла.

"Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При облачной с прояснениями погоде существенных осадков не ожидается", – заявили специалисты.

Температура воздуха будет колебаться в пределах 8-10 градусов, в Московской области прогнозируют от 5 до 10 градусов тепла. Ветер будет не сильным, от 2 до 7 метров в секунду.

По прогнозу синоптиков, в середине дня в Москве атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха достигнет отметки в 80%.

Как заявил заммэра Москвы Петр Бирюков, городские службы будут работать в усиленном режиме в День народного единства. Круглосуточно будут дежурить 1,5 тысячи бригад, готовые выехать в случае возникновения нештатной ситуации.

