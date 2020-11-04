Валентина Матвиенко поздравила россиян с Днем народного единства

Фото: пресс-служба Совета Федерации
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к россиянам с поздравлением в честь Дня народного единства. Об этом сообщает ТАСС.
Спикер Совфеда напомнила, что 4 столетия назад Москва была освобождена народным ополчением, которое возглавили Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, от польских интервентов.
"Эта победа имела огромное значение для дальнейшего развития России как суверенного и независимого государства", – отметила Матвиенко.
Она подчеркнула, что подвиг тех людей все еще напоминает гражданам России о главном, о том, что может объединять их и делать сильнее. По словам спикера Совфеда, единство граждан формировало ценности, усиливало любовь к своей земле, воспитывало уважение к подвигам предков.
"Вековая дружба народов Российской Федерации, их бережное отношение к нашему общему дому, помогали во времена тяжелых испытаний и сегодня служат связующим духовным звеном в любых жизненных ситуациях", – подчеркнула Матвиенко.
Она отметила, что особенно ярко это проявилось в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Матвиенко подчеркнула, что граждане России никогда не забудут героизм и отвагу людей, которые спасли мир от фашизма. Спикер добавила, что общая цель современных людей – сберегать и умножать наследие, делать все возможное для того, чтобы страна динамично развивалась и процветала.
По словам вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака, сила страны – в единстве народов, которые ее населяют: люди всегда вставала на защиту своей земли вне зависимости от каких-либо признаков.
"Все вместе праздновали успехи страны и переживали ее трагедии как свои собственные", – поделился Турчак.
Также он отметил, что жителей России объединяет любовь к своей стране и желание сделать ее лучше.
"Вместе мы можем многое", – заключил Турчак.
Ранее стало известно, что в Кремле был отменен торжественный прием в честь Дня народного единства. Однако отмечается, что ряд мероприятий в рамках праздника у Владимира Путина состоится.
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