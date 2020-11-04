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Политика

08:24

Валентина Матвиенко поздравила россиян с Днем народного единства

общество власть политика

Фото: пресс-служба Совета Федерации

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к россиянам с поздравлением в честь Дня народного единства. Об этом сообщает ТАСС.

Спикер Совфеда напомнила, что 4 столетия назад Москва была освобождена народным ополчением, которое возглавили Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, от польских интервентов.

"Эта победа имела огромное значение для дальнейшего развития России как суверенного и независимого государства", – отметила Матвиенко.

Она подчеркнула, что подвиг тех людей все еще напоминает гражданам России о главном, о том, что может объединять их и делать сильнее. По словам спикера Совфеда, единство граждан формировало ценности, усиливало любовь к своей земле, воспитывало уважение к подвигам предков.

"Вековая дружба народов Российской Федерации, их бережное отношение к нашему общему дому, помогали во времена тяжелых испытаний и сегодня служат связующим духовным звеном в любых жизненных ситуациях", – подчеркнула Матвиенко.

Она отметила, что особенно ярко это проявилось в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Матвиенко подчеркнула, что граждане России никогда не забудут героизм и отвагу людей, которые спасли мир от фашизма. Спикер добавила, что общая цель современных людей – сберегать и умножать наследие, делать все возможное для того, чтобы страна динамично развивалась и процветала.

По словам вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака, сила страны – в единстве народов, которые ее населяют: люди всегда вставала на защиту своей земли вне зависимости от каких-либо признаков.

"Все вместе праздновали успехи страны и переживали ее трагедии как свои собственные", – поделился Турчак.

Также он отметил, что жителей России объединяет любовь к своей стране и желание сделать ее лучше.

"Вместе мы можем многое", – заключил Турчак.

Ранее стало известно, что в Кремле был отменен торжественный прием в честь Дня народного единства. Однако отмечается, что ряд мероприятий в рамках праздника у Владимира Путина состоится.

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