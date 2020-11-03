Путину 4 ноября представят обновленный колокольный звон курантов Спасской башни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Обновленный колокольный звон курантов Спасской башни представят Владимиру Путину в День народного единства, сообщает пресс-служба Кремля.

Работы по дооснащению звонницы начались в 2017 году. С 8 на 9 октября текущего года часы и колокольный бой на Спасской башне остановили для финальной установки новых колоколов и их настройки. Куранты возобновят работу 4 ноября.

Ожидается, что звонница уже в обновленном, полнооктавном звучании будет исполнять гимн России и "Славься".

Новые колокола отлили в Воронеже по старинному рецепту. Для их изготовления использовался сплав из меди и олова. Колокола покрыли патиной, чтобы они были похожи на своих предшественников.

Всего на Спасской башне было установлено 17 колоколов, однако использовались лишь 14. Звонарь Московского Кремля и храма Христа Спасителя Константин Мишуровский отметил, что в таком положении единственным выходом было создать новый набор колоколов.

Теперь на Спасской башне будут установлены 23 колокола. Кроме того, была улучшена система управления и контроля боя. Сообщается, что из башни в полдень и полночь, а также в 6:00 и в 18:00 будет исполняться гимн России. Также в 3:00, 15:00, 9:00 и 21:00 москвичи будут слышать марш "Славься".