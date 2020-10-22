В Воронеже отлили колокола для Спасской башни Кремля

Новые колокола установят на Спасскую башню, сообщает телеканал Москва 24.

Отмечается, что их отлили в Воронеже по старинному рецепту. Для их изготовления использовался сплав из меди и олова. Сообщается, что колокола покрыли патиной, чтобы они были похожи на своих предшественников.

Всего на Спасской башне было установлено 17 колоколов, однако использовались лишь 14. Звонарь Московского Кремля и храма Христа Спасителя Константин Мишуровский отметил, что в таком положении единственным выходом было создать новый набор колоколов.

"Я считаю, что эта работа выполнена на отлично, и я очень надеюсь, что все, кто будут слышать эти мелодии, будут испытывать особое чувство", – выразил надежду Мишуровский.

Отмечается, что теперь на Спасской башне будут установлены 23 колокола. Кроме того, была улучшена система управления и контроля боя. Сообщается, что из башни в полдень и полночь, а также в 6:00 и в 18:00 будет исполняться гимн России. Также в 3:00, 15:00, 9:00 и 21:00 москвичи будут слышать марш "Славься".

Ранее реставрация курантов на Спасской башне проводилась в конце 2019 года. Тогда специалисты укрепили приводы стрелок курантов и осуществили профилактику электромеханической аппаратуры привода гирь.