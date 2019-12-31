Кремлевские куранты отреставрировали перед Новым годом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Куранты на Спасской башне Кремля отреставрировали к Новому году. Об этом ТАСС рассказал официальный представитель Федеральной службы охраны (ФСО) Сергей Девятов.

По его словам, "реставрацию проводили специалисты ФСО и профильных академических институтов". В частности, "были укреплены приводы стрелок курантов со стороны Кремля". Также проведена профилактика электромеханической аппаратуры привода гирь. В башне есть четыре гири весом от 100 до 200 килограммов, которые приводят в действие механизмы часового боя.

"Куранты – древнейшие механические часы, абсолютно идеально сохранившиеся с глобальной реставрации 1851 года, хотя периодически те или иные работы проводить необходимо", – добавил Девятов.

Куранты – башенные часы с музыкой – были установлены в конце XV века при Иване Третьем. Главные часы страны приходилось менять несколько раз – они горели в пожарах и ломались. Часы занимают три этажа башни. Общий вес механизма – около 25 тонн, диаметр циферблатов – 6,12 метра, высота цифр – 72 сантиметра, длина часовой стрелки – 2,97 метра, минутной – 3,38.

Ранее сообщалось, что в праздники москвичи и гости столицы смогут пройти в центр города только через контрольно-пропускные пункты. Они будут работать с 31 декабря по 5 января для безопасности жителей.