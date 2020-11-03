В Кремле рассказали, как Путин проведет День народного единства

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

В День народного единства Владимир Путин пообщается с представителями религиозных конфессий, сообщает пресс-служба Кремля.

В этом году в связи с распространением коронавируса встреча пройдет в режиме видеоконференции.

Позже вместе с представителями молодежных организаций Путин возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. Затем глава государства посетит новый Музей археологии Чудова монастыря, построенный на месте демонтированного в 2016 году 14-го корпуса Московского Кремля.

При осмотре экспозиции президента будут сопровождать министр культуры РФ Ольга Любимова, вице-президент РАН Николай Макаров и комендант Московского Кремля Сергей Удовенко.

Кроме того, Путину 4 ноября представят обновленный колокольный звон курантов Спасской башни.

Работы по дооснащению звонницы начались в 2017 году. Новые колокола отлили в Воронеже по старинному рецепту. Для их изготовления использовался сплав из меди и олова. Колокола покрыли патиной, чтобы они были похожи на своих предшественников.

Всего на Спасской башне было установлено 17 колоколов, однако использовались лишь 14. Звонарь Московского Кремля и храма Христа Спасителя Константин Мишуровский отметил, что в таком положении единственным выходом было создать новый набор колоколов.

Ранее стало известно, что в День народного единства поезда на Московском центральном кольце будут следовать по графику выходного. Кроме того, 4 ноября в Москве парковки будут бесплатными.