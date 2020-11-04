Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Удмуртии и Марий Эл со столетием республик. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

В обращении к жителям Удмуртии глава государства отметил их вклад в многовековую историю и культуру страны.

"За минувшее время не одно поколение ваших земляков вписало славные, замечательные страницы в трудовую и ратную летопись Отчизны, внесло весомый вклад в развитие отечественной экономики, науки, образования, в сохранение бесценного исторического, культурного, духовного наследия нашего многонационального народа", – написал Путин.

В частности, он отметил роль известного оружейного конструктора Михаила Калашникова.

Жителей Республики Марий Эл президент России также поблагодарил за вклад "в укрепление промышленного, аграрного потенциала региона, в развитие науки, культуры, образования".

"Убежден, что жители республики и впредь будут беречь и приумножать заложенные предшественниками традиции, своей энергией, целеустремленностью способствовать решению важных, востребованных временем задач на благо Марий Эл и всей России", – подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства также поздравил сограждан с Днем народного единства.

Ранее сообщалось, что Путину 4 ноября представят обновленный колокольный звон курантов Спасской башни. Кроме того, у президента РФ запланировано несколько памятных и торжественных мероприятий.

