Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Президент России Владимир Путин поздравил жителей Удмуртии и Марий Эл со столетием республик. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
В обращении к жителям Удмуртии глава государства отметил их вклад в многовековую историю и культуру страны.
"За минувшее время не одно поколение ваших земляков вписало славные, замечательные страницы в трудовую и ратную летопись Отчизны, внесло весомый вклад в развитие отечественной экономики, науки, образования, в сохранение бесценного исторического, культурного, духовного наследия нашего многонационального народа", – написал Путин.
В частности, он отметил роль известного оружейного конструктора Михаила Калашникова.
Жителей Республики Марий Эл президент России также поблагодарил за вклад "в укрепление промышленного, аграрного потенциала региона, в развитие науки, культуры, образования".
"Убежден, что жители республики и впредь будут беречь и приумножать заложенные предшественниками традиции, своей энергией, целеустремленностью способствовать решению важных, востребованных временем задач на благо Марий Эл и всей России", – подчеркнул Владимир Путин.
Глава государства также поздравил сограждан с Днем народного единства.
Ранее сообщалось, что Путину 4 ноября представят обновленный колокольный звон курантов Спасской башни. Кроме того, у президента РФ запланировано несколько памятных и торжественных мероприятий.
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