Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в День народного единства, 4 ноября. Об этом сообщает "Россия 24".
В церемонии также приняли участие представители молодежных организаций.
Также 4 ноября президент России посетит Музей археологии Чудова монастыря. Кроме того, главе государства представят обновленный звон курантов Спасской башни.
Ранее в среду, 4 ноября, россиян поздравила член Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она напомнила о подвиге Минина и Пожарского, который позволил России развиваться как суверенному государству, и отметила важность сохранения памяти народа о героях Великой Отечественной войны.
В нынешнем году из-за пандемии коронавируса отменены массовые мероприятия в Москве. Кроме того, не состоится ранее запланированный на 7 ноября торжественный марш на Красной площади.
Также было анонсировано, что в Кремле не будут проводить торжественный прием по случаю Дня народного единства. Это подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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