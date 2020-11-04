Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в День народного единства, 4 ноября. Об этом сообщает "Россия 24".

В церемонии также приняли участие представители молодежных организаций.

Также 4 ноября президент России посетит Музей археологии Чудова монастыря. Кроме того, главе государства представят обновленный звон курантов Спасской башни.

Ранее в среду, 4 ноября, россиян поздравила член Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она напомнила о подвиге Минина и Пожарского, который позволил России развиваться как суверенному государству, и отметила важность сохранения памяти народа о героях Великой Отечественной войны.

В нынешнем году из-за пандемии коронавируса отменены массовые мероприятия в Москве. Кроме того, не состоится ранее запланированный на 7 ноября торжественный марш на Красной площади.

Также было анонсировано, что в Кремле не будут проводить торжественный прием по случаю Дня народного единства. Это подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.