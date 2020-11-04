Путин поздравил россиян с Днем народного единства

Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с Днем народного единства.
"Прежде всего хочу поздравить вас и всех граждан России, нашей большой многонациональной страны, с Днем народного единства", – заявил глава государства на встрече с представителями религиозных объединений.
Путин напомнил, что на протяжении всей российской истории страна боролась с врагами и захватчиками с помощью единства представителей самых разных национальностей и вероисповедания.
"Ситуация в ряде стран сложная, мы видим это. И мы видим, к чему приводят действия разного рода провокаторов, тех, кто, прикрываясь свободой слова, оскорбляет чувства верующих, и тех, кто используют это как повод, чтобы оправдать насилие и нетерпимость... Мы вместе обязаны делать все возможное, чтобы в принципе исключить подобное развитие событий у нас в стране", – подчеркнул президент.
Ранее в среду, 4 ноября, россиян поздравила член Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она напомнила о подвиге Минина и Пожарского, который позволил России развиваться как суверенному государству, и отметила важность сохранения памяти народа о героях Великой Отечественной войны.
Обращение к москвичам опубликовал и мэр столицы Сергей Собянин. По словам градоначальника, в сложное время необходимо сохранять единство и поддерживать друг друга.
В нынешнем году из-за пандемии коронавируса отменены массовые мероприятия в Москве. Кроме того, не состоится ранее запланированный на 7 ноября торжественный марш на Красной площади.
Также было анонсировано, что в Кремле не будут проводить торжественный прием по случаю Дня народного единства. Это подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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