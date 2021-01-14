"Онлайн.Библиогород" расскажет о писателях-юбилярах 2021 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На портале "Онлайн.Библиогород" появился раздел "Писатели-юбиляры – 2021", в котором пользователи смогут ознакомиться с интересными фактами из биографий классиков отечественной литературы, чьи юбилеи отмечаются в наступившем году. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"В разделе собраны любопытные факты из биографии писателей, опубликованы подкасты, в которых сотрудники библиотек зачитывают отрывки из произведений классиков. Кроме того, в нем пользователи могут найти ссылки для бесплатного прослушивания или прочтения лучших, по мнению сотрудников именных библиотек, книг каждого автора", – сообщили в пресс-службе дирекции по развитию культурных центров департамента культуры Москвы.

Отмечается, что в Москве есть библиотеки, названные в честь всех писателей-юбиляров 2021 года. В настоящее время на портале доступна информация о двух российских классиках, родившихся в январе – о поэте Осипе Мандельштаме (15 января исполнится 130 лет со дня рождения) и историке Василий Ключевский (28 января исполнится 180 лет со дня рождения).

"Пользователи, например, узнают, что Мандельштам самостоятельно выучил итальянский язык и читал Данте в оригинале, а в честь Ключевского названа малая планета под номером 4560. Также будут доступны книга воспоминаний Осипа Мандельштама "Шум времени" и первый сборник его стихов "Камень", работы Василия Ключевского "Боярская дума Древней Руси", "Сказания иностранцев о Московском государстве", "Курс русской истории" и другие книги этих авторов", – говорится в сообщении.

В дальнейшем раздел пополнится материалами и о других классиках-юбилярах: в конце января на портале будет опубликована информация о Николае Добролюбове (родился 5 февраля 1836 года), Агнии Барто (родилась 17 февраля 1906 года), Лесе Украинке (родилась 25 февраля 1871 года); в марте – о Николае Гумилеве (родился 15 апреля 1886 года); в октябре – о Федоре Достоевском (родился 11 ноября 1821 года) и Владимире Дале (родился 22 ноября 1801 года); в ноябре – о Николае Некрасове (родился 10 декабря 1821 года).

Портал "Онлайн.Библиогород" начал свою работу в апреле 2020 года. На сайте проекта пользователи могут ознакомиться с книжными фондами и бесплатным контентом культурных центров и библиотек, в том числе послушать лекции, посмотреть концерты и спектакли, а также принять участие в мастер-классах.

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