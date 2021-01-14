Москвичи выбрали онлайн-программу мероприятий ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москвичи выбрали программу онлайн-мероприятий ВДНХ с помощью голосования проекта "Активный гражданин", своими мнениями поделились более 181 тысячи человек, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Лидер голосования – видеоэкскурсии, за них отдали голоса 31,43 процента участников. На втором месте (20 процентов "активных граждан") – трансляции концертов и спектаклей. За онлайн-мастер-классы проголосовали 19,98 процента, видеолекции предпочитают 13,47 процента "активных граждан". А 14,93 процента указали, что им не интересен онлайн-формат", – говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в голосовании приняли участие 181 тысяча 333 человека, которые прислали свыше 500 предложений по дополнению программы, в том числе онлайн-викторинами, квестами и видеоуроками из музеев.

Онлайн-программа ВДНХ стартовала в марте 2020 года, на сайте главной выставки России доступны лекции, мастер-классы и экскурсии по музейным экспозициям.

Проект "Активный гражданин" был запущен в 2014 году. Почти за семь лет на нем зарегистрировались свыше 4,8 миллиона пользователей, которые поучаствовали более чем в 4,8 тысячи голосований и высказали более 152 миллионов мнений. С помощью проекта москвичи решают с помощью голосования вопросы благоустройства дворов, улиц и парков, определяют расписание работы поликлиник, многофункциональных центров, библиотек и выбирают мероприятия для праздников и фестивалей.

Ранее стало известно, что участники "Активного гражданина" теперь могут поддерживать благотворительные фонды. Перевести свои баллы столичные жители могут 13 благотворительным организациям.