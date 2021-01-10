Названы самые популярные голосования "Активного гражданина" в 2020 году

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Стали известны самые популярные голосования проекта "Активный гражданин", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что они затрагивали сферы развития транспортной сферы, благоустройства, сохранения культурного наследия и цифровизации услуг. Также москвичи активно выбирали лучшую детскую книгу и самый популярный формат экскурсий по Москве.

Всего за 2020 год проект получил более 15 миллионов мнений столичных жителей, по ним были приняты конкретные решения. Подчеркивается, что в 2020 году в "Активном гражданине" зарегистрировалось порядка 2 миллионов человек.

Общее количество участников выросло до 4,8 миллиона. Столичные жители приняли участие в 358 голосованиях. 207 из них были городскими, 151 – районными.

Ранее стало известно, что участники "Активного гражданина" теперь могут поддерживать благотворительные фонды. Перевести свои баллы столичные жители могут 13 благотворительным организациям.