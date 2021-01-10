Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

13:38

Названы самые популярные голосования "Активного гражданина" в 2020 году

общество город

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Стали известны самые популярные голосования проекта "Активный гражданин", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что они затрагивали сферы развития транспортной сферы, благоустройства, сохранения культурного наследия и цифровизации услуг. Также москвичи активно выбирали лучшую детскую книгу и самый популярный формат экскурсий по Москве.

Всего за 2020 год проект получил более 15 миллионов мнений столичных жителей, по ним были приняты конкретные решения. Подчеркивается, что в 2020 году в "Активном гражданине" зарегистрировалось порядка 2 миллионов человек.

Общее количество участников выросло до 4,8 миллиона. Столичные жители приняли участие в 358 голосованиях. 207 из них были городскими, 151 – районными.

Ранее стало известно, что участники "Активного гражданина" теперь могут поддерживать благотворительные фонды. Перевести свои баллы столичные жители могут 13 благотворительным организациям.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать