Москвичам рассказали о работе учреждений культуры онлайн в период пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В 2020 году из-за пандемии коронавируса столичные музеи, театры, библиотеки и парки перешли в онлайн-режим, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Лекции, экскурсии, концерты и мастер-классы транслировали на сайтах и в соцсетях, а также на онлайн-платформах. Учреждения культуры в короткие сроки научились работать в новом формате.

Зрителям стали доступны архивные материалы. Для них запустили новые программы, проводили лекции, экскурсии, концерты и мастер-классы. Москвичи могли, не выходя из дома, послушать экспертов в разных сферах.

В частности, в 2020 году начал работу проект "Культура Москвы онлайн". К нему присоединились Государственный исторический музей, Музей Москвы, Московский музей современного искусства, Московский театр на Таганке, "Школа современной пьесы" и "Геликон-опера".

Также был запущен проект "Музейная Москва онлайн". Им воспользовалось более 192 тысяч человек, которые посмотрели записи более двух миллионов раз. Для детей выкладывали лекции, экскурсии и различные мастер-классы.

В рамках ежегодной акции "Ночь музеев" 51 учреждение культуры организовало более 270 виртуальных событий. Их посетило 850 тысяч человек.

Не остались в стороне и столичные парки. Мосгорпарк провел свыше трех тысяч онлайн-лекций, экскурсий и спортивных занятий.

Для тех, кто увлекается кинематографом, создали проект "Москино дома". В рамках акции участники могли посмотреть редкие киноленты, узнать историю кино и послушать рекомендации от известных режиссеров.

В новом формате провели и мероприятия, приуроченные к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим запустили онлайн-музей "Москва – с заботой об истории". В нем собраны почти 7,5 тысячи документов и предметов военного времени. В рамках акции "Живая история" прошли прямые эфиры с героями Великой Отечественной войны и их родственниками.

Ранее стало известно, что парки Москвы подготовили специальную онлайн-программу на январские праздники. Они проводят мастер-классы, творческие уроки, тренинги и лекции.