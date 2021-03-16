Власти Москвы допустили смягчение ограничений по заполняемости театров к концу марта

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В департаменте культуры Москвы выразили надежду, что в конце марта ограничения по заполняемости театральных залов будут сняты. Об этом рассказал руководитель ведомства Александр Кибовский.

"Пока мы находимся в тех ограничениях, которые есть. Хотя, конечно, мы все в ожиданиях, очень надеемся все-таки, что ко Дню театра могут сделать подарок и мы все-таки расширим свою аудиторию", – приводит его слова "Интерфакс".

Кибовский отметил, что сейчас руководство департамента культуры Москвы исходит именно из актуальных требований по противодействию коронавирусу. В настоящий момент в столице действует ограничение на заполняемость театральных залов не более чем на 50% от общей вместимости.

В Москве в ночь с 27 на 28 марта пройдет ежегодная акция "Ночь театров". В 2021 году участниками масштабного культурного проекта станут более 130 учреждений, в числе которых музеи, концертные залы, детские школы искусств и даже кинотеатры.