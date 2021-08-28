Территорию рядом со станцией метро "Каховская" благоустроят

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 40 тысяч квадратных метров прилегающей территории благоустроят в ходе реконструкции станции метро "Каховская", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В ходе благоустройства территории, прилегающей к станции "Каховская", сохранятся все имеющиеся зеленые насаждения, а это более 360 деревьев и кустарников, также возле станции разобьют цветники, установят скамейки и урны", – сказал он.

Площадь благоустройства составит более 40 тысяч квадратных метров, из которых 18 тысяч квадратных метров благоустроят в рамках первого этапа, а еще 22 тысячи – вместе с открытием новой пересадки на станцию "Севастопольская" Серпуховско-Тимирязевская линии.

У обновленной "Каховской" также восстановят асфальтобетонное покрытие и оборудуют велопарковки, передает портал мэра и правительства Москвы.

В свою очередь, генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов отметил, что сейчас на "Каховской" продолжается работа по установке настенных панно, а в кассовых залах и вестибюлях станции ведется монтаж подвесного потолка.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что запуск Большой кольцевой линии метро позволит улучшить доступность более сотни точек притяжения, в числе которых парки и прогулочные зоны, корпуса вузов, объекты спорта, культуры и досуга.

Девять станций Большой кольцевой линии Московского метрополитена планируется открыть до конца этого года. Кроме новых станций, откроется после реконструкции станция "Каховская".