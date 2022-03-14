Собянин представил крупные проекты благоустройства Юго-Восточного округа Москвы

09:24
Фото: sobyanin.ru
Сергей Собянин рассказал о крупных проектах по благоустройству, которые будут реализованы в Юго-Восточном округе столицы по программе "Мой район".
По словам мэра, продолжится благоустройство парка "Печатники".
"Несколько лет назад мы создали в парке несколько современных детских и спортивных площадок. Теперь настал черед сделать комфортную зону отдыха у воды. Вдоль берега проложим пешеходные и велосипедные дорожки. Сделаем удобные спуски к реке, отремонтируем детские и спортивные площадки", – написал мэр на своем персональном сайте.
Градоначальник отметил, что в районе Люблино работы пройдут в жилом квартале между Верхними Полями, Краснодарской улицей, улицей Перерва и Марьинским Парком. Специалисты создадут там удобные прогулочные маршруты и обновят инфраструктуру отдыха во дворах.
Также в квартале отремонтируют дорожки, установят новые скамейки и урны, высадят свыше 120 деревьев и кустарников, приведут в порядок газоны. На площадках для детей и занятий спортом заменят оборудование и покрытие.
"В районе Южнопортовом на улице Велозаводской благоустроим территорию Городской клинической больницы № 13, которая сейчас является малопривлекательной для пациентов и их гостей", – отметил мэр.
В ходе работ обновят дорожки, установят новые скамейки и фонари, обустроят комфортные места для прогулок. На территории больницы появятся альпийские горки, цветники, газоны и десятки новых деревьев, отметил Собянин.
Кроме того, в ЮВАО специалисты благоустроят 19 школьных территорий.
"В ходе работ планируется обновить детские, игровые площадки и спортивные комплексы со стадионами, заменить МАФы, обустроить уютные зоны отдыха школьников, модернизировать контейнерные площадки и другое", – написал градоначальник.
Собянин подчеркнул, что проекты благоустройства являются еще одним шагом в формировании качественного общественного пространства на юго-востоке города.
Ранее заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в текущем году в Москве благоустроят 55 знаковых территорий. Работы пройдут в небольших парках, скверах, бульварах, площадях и улицах, расположенных около точек притяжения: станций метро, торговых центров, медучреждений, школ и детских садов.
По его словам, на указанных объектах обновят пешеходные дорожки, обустроят газоны и цветники, а также установят спортивные и детские площадки, оборудуют зоны отдыха. Порядок планируют навести, в частности, на набережной Москвы-реки вдоль улицы Гурьянова. В расположенных там парках заменят покрытие пешеходных дорожек, обустроят спуски к воде и установят энергосберегающие фонари.
В Москве благоустроят 55 территорий по программе "Мой район"
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