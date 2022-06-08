Реставрация главного дома усадьбы началась в парке "Покровское-Стрешнево"

В парке "Покровское-Стрешнево" начали приводить в порядок главный дом усадьбы. Уникальный памятник истории и архитектуры требовал реставрации. Специалисты вплотную занялись фасадом и кровлей здания.

Впереди большой объем работы: устранить повреждения и трещины, затем отшлифовать, отремонтировать лестницы, привести в порядок колоннаду и гипсовые элементы. Отреставрировать фасад специалисты планируют в этом году, а интерьеры – в 2023-м.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.