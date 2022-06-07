Движение транспорта ограничат на нескольких улицах Москвы из-за строительных работ

11:41
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
С 8 июня по 30 декабря в столице ограничат движение на некоторых участках Каширского шоссе в связи с проведением строительных работ, сообщает Дептранс Москвы в своем телеграм-канале.
Ограничения коснутся участка Каширского шоссе в районе Москворецкого путепровода. Однако на этом участке будет сохранена полоса для городского транспорта и 3–4 полосы для остальных участников движения в каждом направлении.
Полностью перекроют боковой проезд Каширского шоссе от владения 49 до Москворецкого путепровода. Перекрыт этот участок будет с 8 до 15 июня с 02:00 до 05:00.
С 11 июня по 30 июля будет ограничено движение в районе пересечения путепровода Братцево-Путилково и 70-го километра МКАД.
С 16 сентября и до конца года будет ограничено движение в районе съезда с Валаамской улицы на Дмитровское шоссе. Ограничат также движение с 11 июня по 31 декабря и в районе съезда с Дмитровского шоссе на Валаамскую улицу, при этом будет сохранено движение транспорта за счет уширения проезжей части. Полностью перекроют также съезд с Валаамской улицы на Дмитровское шоссе с 11 июня до 15 сентября.
Кроме того, с 25 июня вводится одностороннее движение на участке Новочеркасского бульвара в Марьине. Направление движения будет от дома 46 и до светофора перед пересечением с Люблинской улицей. Уточняется, что из-за сужения разметки будет три полосы вместо двух для всех видов транспорта.
"Это ускорит поток машин на выезд к Люблинской улице в два раза. И сделает движение комфортным и безопасным", – отметили в Дептрансе.
Также в связи с ремонтными работами с 11 июня по 27 августа полностью перекроют движение (с пропуском общественного транспорта) на участке Волочаевской улицы от дома 4, строения 2, по улице Прямикова до Золоторожской улицы.
В столичном Дептрансе также напомнили, что с 9 по 12 июня перекрытия в связи с проведением спортивных мероприятий введут в ТиНАО, Юго-Западном и Западном административных округах.
Полностью перекроют улицу Косыгина (от Мосфильмовской улицы до Ленинского проспекта), Университетскую площадь (от Университетского проспекта до улицы Косыгина).
В четверг, 9 июня, полностью перекроют Жохово, Починки, Мешково, Маврино и Чернецкое. Ограничения будут действовать с 12:00 до 16:30.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: