Движение ограничат на улице Василия Петушкова с 7 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение ограничат на нескольких участках улицы Василия Петушкова на северо-западе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный Дептранс.

Уточняется, что ограничения будут поэтапно вводить в период с 7 июня по 25 октября текущего года. Это связано с работами по строительству инженерных сетей.

Ограничения затронут участки улицы в районе домов 4 и 7, напротив дома 25, на пересечении с Фабричным проездом напротив дома 27, а также участок Походного проезда в районе дома 2, строения 1.

Ранее сообщалось, что часть выделенной полосы на Пролетарском проспекте – от Кавказского бульвара до улицы Кантемировской – закроют для автомобилей такси с 25 июня. В Дептрансе объяснили данное решение тем, что из-за большого количества такси у метро "Кантемировская" автобусы зачастую не имеют возможности подъехать к остановкам.

