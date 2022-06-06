Движение в районе 2-го Хвостова переулка в Москве ограничат до 31 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Движение в районе 2-го Хвостова переулка в центре Москвы ограничат с 10 июня по 31 июля 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Ограничения связаны со строительством инженерных сетей.
С 10 июня круглосуточно ограничат движение на участке от дома 8/2 на 2-м Хвостовом переулке до улицы Большая Ордынка. При этом здесь сохранят существующее количество полос, но ликвидируют парковочное пространство.
С 01:30 9 июля до 05:30 11 июля движение ограничат на пересечении 2-го Хвостова переулка и улицы Большая Якиманка, в районе дома 27 по улице Большая Якиманка (одна полоса частично), а также на улице Большая Якиманка в районе пересечения с 2-м Хвостовым переулком (одна полоса).
Ранее сообщалось, что движение ограничат на нескольких участках улицы Василия Петушкова на северо-западе столицы. Уточняется, что ограничения будут поэтапно вводить в период с 7 июня по 25 октября текущего года. Это связано с работами по строительству инженерных сетей.
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