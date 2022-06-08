Расписание поездов изменится на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях 12–13 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На участке МЦД-2 Площадь трех вокзалов (Каланчевская) – Рижская закроют путь на Нахабино для переключения на новую ось у новой деревянной платформы станции Рижская.

Как уточняется в телеграм-канале департамента транспорта Москвы, изменения будут действовать с 02:00 12 июня до 05:00 13 июня. В связи с этим увеличатся интервалы на участке Рижская – Курская МЦД-2, часть поездов будет следовать только до Стрешнева, Рижского, Курского вокзалов и Царицына.

"На станции Рижская посадка и высадка пассажиров осуществляется на платформе в сторону Подольска. После завершения работ по переключению пути поезда на Рижской начнут останавливаться у новой деревянной платформы", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что движение по третьему пути участка Курская – Каланчевская откроется летом. Поезда МЦД-2 и МЦД-4 будут курсировать по двум новым путям. На сегодняшний день специалисты подготовили земляное полотно и ведут укладку виброизолирующих матов.

