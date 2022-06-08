Москва передала в аренду РЖД 18 земельных участков для развития ж/д инфраструктуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва передала в аренду 18 земельных участков площадью 3,5 гектара для развития железнодорожной инфраструктуры компании РЖД с начала 2022 года, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Для реконструкции существующих платформ, создания на их базе пересадочных узлов, а также строительства дополнительных путей на железнодорожных направлениях город предоставляет компании "Российские железные дороги" землю на срок от одного года до шести лет", – приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он отметил, что в 2021 году был заключен 71 договор аренды земельных участков общей площадью 15,5 гектара.

Благодаря данным соглашениям в столице будут построены новые пути и созданы комфортные пересадочные узлы.

В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что половина арендуемых территорий РЖД используется для преобразования железнодорожной инфраструктуры Курского направления (от Курского вокзала до станции Люблино), площадь участков составляет 0,17 гектара.

Кроме того, для строительства третьего главного пути на участке Солнечная – Апрелевка и четвертого пути от Киевского вокзала до Апрелевки на Киевском направлении выделены участки площадью 3,2 гектара. Также холдинг получил дополнительные территории для строительства станций Марьина Роща, Курьяново и модернизации Ярославского направления МЖД.

Ранее сообщалось, что в центре столицы выделят земельный участок для строительства соединительной линии между Киевским и Смоленским направлениями Московской железной дороги (МЖД).

Как рассказала председатель комитета, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова, земельный участок площадью 0,53 гектара предоставят ОАО "РЖД" в аренду сроком на 11 месяцев 28 дней. На участке, по ее словам, разместят проектируемые объекты железнодорожной инфраструктуры.

