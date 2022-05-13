Участок в центре Москвы выделят под соединительную ветвь между двумя направлениями МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В центре столицы выделят земельный участок для строительства соединительной ветви между Киевским и Смоленским направлениями Московской железной дороги (МЖД), сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Как рассказала председатель комитета, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова, земельный участок площадью 0,53 гектара предоставят ОАО "РЖД" в аренду сроком на 11 месяцев 28 дней. На участке, по ее словам, разместят проектируемые объекты железнодорожной инфраструктуры.

"Данный земельный участок земельно-правовыми отношениями не обременен, на государственном кадастровом учете не стоит, свободен от объектов капитального строительства", – пояснила Пятова.

Уточняется, что участок расположен по адресу 2-я Магистральная улица.

Ранее Сергей Собянин рассказал о развитии столичного транспорта. По словам градоначальника, в Москве формируется новая транспортная система. В частности, мэр указал на проект строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, которая уже частично запущена.

Также Собянин затронул тему строительства станций и линий Московских центральных диаметров (МЦД). Он назвал электропоезда, которые проходят по Москве, фактически наземным метро – число пассажиров на этом виде транспорта выросло на 40 процентов.

