Москва реконструирует 11 набережных за пять лет – Бочкарев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о планах по реконструкции столичных набережных за счет средств городского бюджета.
"На протяжении последних десяти лет в столице ведется большая работа по возвращению к полноценной жизни территорий, расположенных на берегах рек и водоемов. Уже до конца 2026 года планируется реконструировать 11 набережных в разных районах города", – заявил представитель мэрии.
Реконструкция пройдет на набережных Марка Шагала, Тараса Шевченко, Крутицкой, Шелепихинской, а также двух участках Симоновской и Карамышевской набережных. Помимо этого, в порядок приведут прибрежные территории в районе Филевского и Братеевского каскадных парков, затона Новинки и Нагатинской поймы.
По словам Андрея Бочкарева, каждый проект является индивидуальным и учитывает особенности парка или природной территории. Общими тенденциями станут новые площадки для спорта и отдыха, причалы, расширение пешеходных дорожек и озеленение, в том числе с установкой цветников с редкими растениями.
В июле мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за последние годы в столице благоустроили порядка 90 водных объектов. Дно водоемов и рек очистили от ила, также были укреплены и приведены в порядок берега.
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