В парке "Покровское-Стрешнево" обновили детские площадки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента капитального ремонта города Москвы

Специалисты обновили детские игровые площадки в столичном парке "Покровское-Стрешнево". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента капитального ремонта столицы.

"Поменяли оборудование, которое со временем перестало отвечать современным требованиям, на более экологичное – большинство элементов сделано из дерева", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в порядок были приведены площадки, расположенные во всех пяти тематических зонах, в числе которых природная, эколого-просветительская, досугово-рекреационная, историко-культурная и спортивная.

На обновленных площадках юные посетители могут найти тарзанку, сетчатый тоннель, симулятор скейтборда и другие игровые конструкции.

Ранее стало известно, что на территории будущего парка "Яуза" обустроили ландшафтный парк и тропу здоровья. Они расположены на участке вдоль Северодвинской улицы.



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