Бочкарев заявил, что ледовый дворец в Ясеневе готов более чем на 65%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Ледовый дворец Центра спорта и образования "Самбо-70" готов более чем на 65% в столичном районе Ясенево. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Заммэра города Андрей Бочкарев напомнил, что объект расположен на пересечении Новоясеневского проспекта с улицами Ясногорской и Тарусской. По его словам, в настоящее время специалисты проводят отделочные работы, монтируют металлоконструкции, инженерные системы, вентиляцию и холодоснабжение.

"Кроме того, строители приступили к устройству ледового поля тренировочной арены и монтажу витражей. Также ведется благоустройство территории", – отметил Бочкарев.

Он поведал, что ледовый дворец предназначен для проведения тренировок и соревнований по фигурному катанию и хоккею районного и межрайонного уровня. Внутри обустроят тренировочный и соревновательный катки, два тренажерных и 10 хореографических залов, реабилитационный блок и парковку на 117 машиномест.

Бочкарев уточнил, что основные работы по возведению комплекса планируют закончить в 2023 году.

Ранее Бочкарев рассказал, что рабочие завершают мероприятия по благоустройству территории недалеко от западного вестибюля станции "Каширская" Большой кольцевой линии метро.

Специалисты обустроили новые тротуары и уложили более тысячи квадратных метров рулонного газона.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!