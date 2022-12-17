Бочкарев сообщил о старте строительства новой станции на Кольцевой линии метро

Фото: stroi.mos.ru

На Кольцевой линии Московского метрополитена приступили к строительству станции "Суворовская". Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Проект станции в октябре 2022 года утвердил Сергей Собянин. Станцию "Суворовская" планируют построить в течение пяти лет.

"Построена шахта, от которой строителям предстоит пробиваться тоннелями горным способом, часто вручную, к месту будущей станции", – сообщил Бочкарев.

Однако перед интеграцией "Суворовской" в Кольцевую линию метро, уточнил заммэра, строителям придется возвести два обводных тоннеля, по которым будут перезапущены подвижные составы.

Ранее Собянин провел технический пуск южного участка Большой кольцевой линии метро от станции "Каховская" до станции "Каширская". По новому участку метро проехал тестовый состав без пассажиров. Это позволило проверить работоспособность устройств автоматики, телемеханики и управления движением поездов, а также устройств тяговой сети, поездной и диспетчерской радиосвязи.



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