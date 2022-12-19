В Кунцеве появился пешеходный переход через пути МЦД-1

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В районе пересечения улиц Полоцкой и Гвардейской в Кунцеве завершено строительство пешеходного перехода через пути МЦД-1. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Благодаря новому переходу жители смогут безопасно переходить через железнодорожные пути и строящуюся скоростную магистраль", – отметил он.

Протяженность перехода составляет 118 метров, что делает его одним из самых длинных в столице. Проектом сооружения предусмотрены лестницы с пандусами, а также лифты для маломобильных граждан.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко пояснил, что после проверок сооружения специалистами было выдано заключение о его полном соответствии с проектом.

До этого глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что в 2023 году в городе планируют завершить строительство 70 километров дорог, 33 искусственных сооружений и 21 пешеходного перехода. Также планируется завершить строительство 20 искусственных сооружений и 12 пешеходных переходов.



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