Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Ново-Переделкине построят BMX-велодром с физкультурно-оздоровительным комплексом, сообщили на портале мэра и правительства столицы.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, в Ново-Переделкине BMX-велодром построят по адресу Проектируемый проезд № 6522.

"Свободный от капитальных строений земельный участок площадью 0,96 гектара по результатам внесения изменения в правила землепользования и застройки города Москвы будет выставлен на торги", – сказала Пятова.

Пятова сообщила, что ВМХ-велодром с ФОКом, зоной питания и магазином займет 2 400 квадратных метров, причем ФОК расположится на площади 1 600 квадратных метров.

Ранее председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко рассказал, что в столице возводится пять ледовых арен общей площадью около 80 тысяч квадратных метров. Он отметил, что для развития таких зимних видов спорта, как хоккей и фигурное катание, в городе создается вся необходимая инфраструктура.

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