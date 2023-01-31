Бассейн и тренажерный корпус построят для Академии водного транспорта на юге Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Евгений Самарин

Для Академии водного транспорта, располагающейся в Южном административном округе (ЮАО) Москвы, построят бассейн и тренажерный корпус. Об этом сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

"В районе Нагатинский Затон будет модернизирована территория Академии водного транспорта (входит в Российский университет транспорта)", – говорится в сообщении.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова пояснила, что после возведения вблизи академии бассейна и тренажерного зала общая площадь корпусов увеличится до 14 730 квадратных метров. Сейчас же площадь двух функционирующих корпусов, построенных в 1975–1978 годах, составляет 12 900 "квадратов".

Внесение изменений в правила землепользования и застройки было принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) столицы под руководством Сергея Собянина.

Ранее в Бутырском районе Москвы ввели в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном. Объект возвели на территории Колледжа по подготовке социальных работников.

Заниматься в новом центре смогут сотрудники учреждения, его студенты и жители района.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!