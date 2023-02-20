Строительство бизнес-центра началось в Хорошёво-Мнёвниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столичном районе Хорошёво-Мнёвники началось строительство бизнес-центра. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Уточняется, что инвестор вложит в проект 7,4 миллиарда рублей. Благодаря возведению БЦ в городе появятся около 1,7 тысячи новых рабочих мест.

"Застройщик – ГК "ФСК" – приступил к монолитным работам в 24-этажном бизнес-центре, который компания начала возводить в декабре 2022 года. Объект строится в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда", – приводят слова Овчинского на портале мэра и правительства Москвы.

Порядка 50% помещений будут предназначены для офисов застройщика. Остальные пространства будут сдаваться в аренду. На территории БЦ также разместятся подземная стоянка на 350 машин, системы безопасности, современное IT-оборудование.

Директор по развитию коммерческой недвижимости компании-застройщика Сергей Пшеничников добавил, что в БЦ также отведут пространство под магазины, кафе, рестораны и другие коммерческие предприятия.

"К реализации проекта мы привлекли московское архитектурное бюро, которое спроектировало для нас здание монументальной и динамичной формы со стеклянными объемами и собственной транспортной инфраструктурой", – пояснил он.

Возводя объекты образования и науки, здравоохранения и соцобеспечения, спорта и культуры, общественного питания по программе, инвесторы получают возможность претендовать на ряд льгот. Например, инвестор может возвести объект в сжатые сроки за повышенную льготу.

Ознакомиться с подробной информацией о программе и стать ее участником можно на инвестиционном портале Москвы.

Всего в рамках программы создания мест приложения труда планируют построить 13 БЦ. Их суммарная площадь составит 515 тысяч квадратных метров, а в строительство вложат порядка 55 миллиардов рублей. Возведение объектов позволит создать в столице 36 тысяч новых рабочих мест.



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