Фото: телеграм-канал STROI.MOS.RU

Два корпуса нового бизнес-центра построят в виде прозрачных ледяных кубов на западе Москвы. Об этом сообщили в телеграм-канале Стройкомплекса Москвы.

"Мы стремимся к тому, чтобы в Москве появлялось как можно больше знаковых архитектурных проектов, которые при этом были бы максимально функциональными", – сказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

По словам Кузнецова, на улице Свиридова будет возведен нетипичный объект. В основе бизнес-центра – яркий зигзагообразный конструктив под стеклом. Корпусы будут выполнены в форме кубов. На территории бизнес-центра откроют кафе с летней верандой со столиками.

Авторами архитектурной концепции и генпроектировщиками объекта выступило бюро IND architects.

"Запланировано обустройство двух амфитеатров для отдыха, воркаут, прогулочные аллеи", – сообщили в пресс-службе Стройкомплекса.

Отмечается, что два корпуса бизнес-центра станут примечательны еще за счет озелененной кровли с панорамными видами с высоты 10-го этажа. Зона будет открыта для отдыха и работы на свежем воздухе для арендаторов корпусов. Кроме того, на первых этажах бизнес-центра расположатся кофейня, аптека, магазин цветов и другие сервисы.

"Коммерческие помещения на первом этаже оборудованы витражными окнами, высота потолков – 5,4 метра", – добавили в пресс-службе.

Также лобби корпусов будет разделено на зоны стойки-ресепшен, комфортного лаунджа для общения, места ожидания для гостей, кроме этого, кофе-поинт и банкоматы.

Ранее сообщалось, что в Академическом районе столицы построят дом треугольной формы. Архитектурное бюро UNK architects работает над проектом "Level Академическая" площадью 24 055 квадратных метров. Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом возведут по адресу улица Профсоюзная, дом 2/22.

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