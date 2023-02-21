Фотовыставка "Большая кольцевая линия" открылась на Цветном бульваре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Фотовыставка "Большая кольцевая линия", рассказывающая об идее создания масштабного проекта столичного метрополитена, открылась на Цветном бульваре в Москве. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В преддверии полного запуска движения по Большой кольцевой линии (БКЛ) в столице открылась фотовыставка, посвященная истории строительства большого кольца метрополитена", – приводят его слова на портале мэра и правительства Москвы.

Посетив выставку, москвичи и гости столицы смогут узнать о сроках и особенностях строительства БКЛ, а также о градостроительном эффекте, которого удастся достичь после запуска линии.

Выставка продлится до 5 марта.

В преддверии открытия БКЛ в Московском метрополитене запустили поезда, оформленные в тематике линии. Всего на БКЛ будут курсировать 92 современных поезда. Линия станет самой протяженной в мире.



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