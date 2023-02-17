Дептранс назвал самые популярные вакансии Московского метрополитена

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ежемесячно на работу в Московский метрополитен устраиваются около тысячи новых сотрудников. Об этом Москве 24 сообщили в столичном Дептрансе.

Наиболее популярными вакансиями среди соискателей являются водитель трамвая, машинист электропоезда, дежурный по станции и инспектор службы безопасности.

"Метро – один из крупнейших и надежных работодателей Москвы с понятной процедурой трудоустройства, прозрачной системой оплаты и социальными гарантиями", – пояснили в Дептрансе.

Узнать больше о вакансиях, предлагаемых Московским метрополитеном, можно в здании Корпоративного университета, а также в центрах подбора персонала на станциях:

"Выставочная";

"Черкизовская";

"Нагорная".

rabota@mosmetro.ru

В центрах и университете соискатели смогут сразу пройти собеседование и получить ответы на интересующие их вопросы. Отправить резюме на одну из предложенных вакансий также можно на электронный адрес

Помимо этого, потенциальные сотрудники могут узнать о доступных вакансиях, позвонив по номерам +7 (495) 622-22-22 (для жителей Москвы) и +7 (800) 220-22-02 (для жителей других регионов РФ). Оператор ответит на все вопросы и проведет собеседование в формате телефонного разговора.

Соискателям и действующим сотрудникам метро доступно обучение в Корпоративном университете. Там специалисты смогут повысить уровень ранее освоенных навыков.

Как ранее сообщил Сергей Собянин, за последние 10 лет Московский метрополитен стал одним из крупнейших работодателей в столице. Развитие столичного метро позволило создать в городе 31 260 новых рабочих мест. При этом более шести тысяч рабочих мест появились только благодаря созданию Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.



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