Выставка о героях военной спецоперации на Украине открылась в столичном Музее Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В столичном Музее Победы открылась выставках о героях спецоперации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба московского регионального отделения "Единой России".
Выставку "Герои Донбасса" торжественно открыл председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, необходимо как можно больше говорить о героях.
"В то время когда информационное пространство наполнено вымыслами и фейками про очередных "призраков Киева", наш долг говорить правду: про тех парней из Москвы, Подмосковья, Саратова и Читы, Махачкалы и Уфы, кто, рискуя жизнью, защищает право Донбасса на мир", – подчеркнул Картаполов.
Он добавил, что герои Донбасса – реальные люди, а не мифические солдаты. Именно это, отметил Картаполов, хочет показать выставка.
"Они разные, но их объединяет главное: на их плечах (лежит. – Прим. ред.) огромная ответственность за страну. И они несут ее с честью", – сказал Картаполов.
Депутат Мосгордумы, координатор партийного проекта "Историческая память" в Москве Евгений Герасимов отметил, что события Второй мировой войны отдаются эхом взрывов на Украине и в Донбассе.
"Диктатуру националистов, готовых унижать и уничтожать своих же граждан только за то, что они говорят на родном языке, необходимо остановить. Поэтому так важно рассказывать правду о героях Донбасса", – сказал Герасимов.
С 2020 года московское отделение "Единой России" проводит акцию "Имена Героев". В рамках проекта на улицах столицы, в парках и на стенах зданий были размещены информационные баннеры о Героях России и Героях Советского Союза времен ВОВ, Афганистана и Сирии.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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