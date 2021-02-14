Водитель такси сбил пешехода на юге Москвы

Фото: телеграм-канал Дептранс. Оперативно

Водитель такси сбил пешехода в столичном районе Северное Чертаново, сообщил Дептранс Telegram.

Инцидент произошел на нерегулируемом переходе на улице Чертановская в районе дома 11, корпус 1.

Пострадавший госпитализирован. Уточняется, что движение в районе ДТП не затруднено.

Ранее департамент указывал, что движение в городе осложнено из-за последствий снегопада.

В этой связи водителям рекомендовали отложить поездки, чтобы коммунальщики смогли быстрее убрать снег.