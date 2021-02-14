Грузовики перекрыли съезд на МКАД с Липецкой улицы

Фото: телеграм-канал Дептранс. Оперативно

Съезд на МКАД с улицы Липецкая на юге столицы оказался полностью перекрыт грузовыми автомобилями.

Как сообщил Дептранс в Telegram, фуры застряли в снегу на внутренней стороне кольцевой автодороги.

Ранее департамент указывал, что движение в городе осложнено из-за последствий снегопада.

Отмечалось, что на некоторых участках МКАД стоят грузовики, которые не могут подняться на подъем.

В этой связи водителям рекомендовали отложить поездки, чтобы коммунальщики смогли быстрее убрать снег.

Власти столицы заявили, что планируют очистить город от снега за пять суток.