Грузовики перекрыли съезд на МКАД с Липецкой улицы

Фото: телеграм-канал Дептранс. Оперативно
Съезд на МКАД с улицы Липецкая на юге столицы оказался полностью перекрыт грузовыми автомобилями.
Как сообщил Дептранс в Telegram, фуры застряли в снегу на внутренней стороне кольцевой автодороги.
Ранее департамент указывал, что движение в городе осложнено из-за последствий снегопада.
Отмечалось, что на некоторых участках МКАД стоят грузовики, которые не могут подняться на подъем.
В этой связи водителям рекомендовали отложить поездки, чтобы коммунальщики смогли быстрее убрать снег.
Власти столицы заявили, что планируют очистить город от снега за пять суток.
Дорожные заторы сохраняются в столице