В Южном Бутове автомобиль наехал на двух детей

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Два ребенка пострадали в результате наезда автомобиля в Южном Бутове. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.

"В Южном Бутове, на Изюмской улице, в районе дома 52 автомобиль наехал на двух детей около 10 лет, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Сейчас оба ребенка находятся в больнице", – уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, водитель не снизил скорость перед переходом и не пропустил пешеходов. Обстоятельства инцидента уточняются.

Вечером 2 февраля на Варшавском шоссе водитель иномарки сбил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

