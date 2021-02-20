Один человек пострадал при обрушении в цехе фабрики в Норильске

03:15
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Обрушение произошло в цехе обогатительной фабрики в Норильске. Об этом сообщает МЧС.
В ведомстве сообщили, что сигнал о случившемся поступил в дежурную часть 20 февраля в 00:44 по московскому времени.
"Поступило сообщение об обрушении галереи дробильного цеха на территории Норильской обогатительной фабрики по адресу: город Норильск, улица Горная, 27. Самостоятельно спаслись два человека", – рассказали в пресс-службе.
Как передает ТАСС, в результате случившегося пострадал один человек. При этом под завалами могут находиться другие пострадавшие.
Ранее деревянная конструкция торговой палатки обрушилась в Нижнем Новгороде. В результате случившегося погибла женщина.
15 февраля в Лубянском проезде обрушились строительные леса. Площадь обрушения составила 600 квадратных метров. На место оперативно прибыли экстренные службы столицы.
В результате происшествия пострадал один человек. Он был госпитализирован.
В Лубянском проезде устраняли последствия обрушения строительных лесов
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