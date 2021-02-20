Число пострадавших при обрушении на фабрике в Норильске возросло до 5

Фото: Главное управление МЧС по Красноярскому краю

Пять человек пострадали при обрушении в цеху на обогатительной фабрике в Норильске. Об этом заявили в краевом отделении Минздрава.

Ранее сообщалось о четырех пострадавших в результате обрушения.

Как передает РИА Новости, все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

"В Норильской межрайонной больнице №1 развернуто шесть операционных. Привлечено шесть бригад специалистов-травматологов, анестезиологов-реаниматологов, нейрохирургов", – сообщили в Минздраве.

Там подчеркнули, что медицинская помощь оказывается пострадавшим в полном объеме. Кроме того, на месте происшествия находятся пять бригад скорой помощи, в том числе две реанимационные.

Обрушение в цехе обогатительной фабрики произошло 20 февраля в 00:44 по московскому времени. Изначально сообщалось об одном пострадавшем в результате случившегося.

Позднее число пострадавших возросло. В Следственном комитете сообщили, что один из спасенных из-под завалов скончался в больнице.

По факту случившегося СК открыл уголовное дело. Кроме того, из-за произошедшего прокуратура организовала проверку.