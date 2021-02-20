СК возбудил дело по факту обрушения на фабрике в Норильске

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Следственный комитет открыл уголовное дело по факту обрушения на обогатительной фабрике в Норильске. Такую информацию сообщили в СУ СК по Красноярскому краю.

Как передает РИА Новости, дело возбудили по части 3 статьи 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Ранее по факту обрушения на фабрике в Норильске прокуратура организовала проверку. Сотрудники ведомства оценят соблюдения техники промышленной безопасности.

Обрушение в цехе обогатительной фабрики произошло 20 февраля в 00:44 по московскому времени. Изначально сообщалось об одном пострадавшем в результате случившегося. При этом в МЧС отмечали, что под завалами могут находиться люди.

Позднее в ведомстве сообщили, что из-под завалов извлекли еще трех пострадавших. Все они были переданы работникам медицинских служб.