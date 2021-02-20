Число пострадавших при обрушении в цехе фабрики в Норильске возросло до 4

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Еще трое пострадавших были извлечены из-под завалов в цехе обогатительной фабрики в Норильске. Информацию об этом предоставили в МЧС агентству ТАСС.

В ведомстве заявили, что пострадавшие были переданы работникам медицинских служб.

"Поисковые работы продолжаются", – сообщили в пресс-службе.

Обрушение в цехе обогатительной фабрики произошло 20 февраля в 00:44 по московскому времени. Изначально сообщалось об одном пострадавшем в результате случившегося.

После обрушения два человека смогли спастись самостоятельно. При этом в МЧС отмечали, что под завалами могут находиться другие пострадавшие.