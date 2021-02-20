Прокуратура организовала проверку по факту обрушения в цехе фабрики в Норильске

04:12
Фото: URA.RU/TASS/Анна Майорова
Прокуратура начала проверку после обрушения в цехе обогатительной фабрики в Норильске. Об этом сообщил прокурор города Владимир Большунов в беседе с ТАСС.
Проверка проводится на предмет соблюдения техники промышленной безопасности, заявил прокурор.
"Прокуратурой также организована проверка по нарушению правил промышленной безопасности", – подчеркнул Большунов.
Обрушение в цехе обогатительной фабрики произошло 20 февраля в 00:44 по московскому времени. Изначально сообщалось об одном пострадавшем в результате случившегося. При этом в МЧС отмечали, что под завалами могут находиться другие пострадавшие.
Позднее в МЧС сообщили, что из-под завалов извлекли еще трех пострадавших. Все они были переданы работникам медицинских служб.
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