Прокуратура организовала проверку по факту обрушения в цехе фабрики в Норильске

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Прокуратура начала проверку после обрушения в цехе обогатительной фабрики в Норильске. Об этом сообщил прокурор города Владимир Большунов в беседе с ТАСС.

Проверка проводится на предмет соблюдения техники промышленной безопасности, заявил прокурор.

"Прокуратурой также организована проверка по нарушению правил промышленной безопасности", – подчеркнул Большунов.

Обрушение в цехе обогатительной фабрики произошло 20 февраля в 00:44 по московскому времени. Изначально сообщалось об одном пострадавшем в результате случившегося. При этом в МЧС отмечали, что под завалами могут находиться другие пострадавшие.

Позднее в МЧС сообщили, что из-под завалов извлекли еще трех пострадавших. Все они были переданы работникам медицинских служб.