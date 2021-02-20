Один человек погиб при обрушении на фабрике в Норильске

Фото: Главное управление МЧС по Красноярскому краю

Один человек стал жертвой обрушения на обогатительной фабрике в Норильске. Об этом агентству РИА Новости заявили в СУ СК по Красноярскому краю.

Там уточнили, что один из извлеченных из-под завалов пострадавших скончался в больнице.

В данный момент экстренные службы продолжают поиски еще двух человек. По информации СК, люди остаются под завалами.

Ранее по факту случившегося Следственный комитет открыл уголовное дело. Кроме того, из-за произошедшего прокуратура организовала проверку.

Обрушение в цехе обогатительной фабрики произошло 20 февраля в 00:44 по московскому времени. Изначально сообщалось об одном пострадавшем в результате случившегося. При этом в МЧС отмечали, что под завалами могут находиться люди.

Позднее в ведомстве сообщили, что из-под завалов извлекли еще трех пострадавших. Все они были переданы работникам медицинских служб.